Американські хірурги , які приїхали з благочинною місією до Львова , разом з місцевими медиками прооперували підлітка-сироту з вродженою вадою обличчя. Зазвичай такі втручання роблять дітям до року.

Дмитро народився з розщілиною губи та піднебіння, яка вплинула на все його обличчя.

Про це розповідає Центр дитячої медицини Львова (Охматдит).

Мама виправляти проблему сина не поспішала – випивала, розповідають в Охматдиті.

Жив Дмитро разом з братом Максимом у селі, де вони виконували важку, сільську роботу. Мама ними не надто опікувалась. Однолітки ображали Дмитра через вроджену ваду.

У 2023 році, у свої 37 років, його мати померла від цирозу печінки. Тато Дмитра невідомий. Батько Максима жив з ними, та хлопцями не опікувався. Так брати потрапили в дитбудинок. Довго вони там не пробули – їх взяли в родину Мирослава та Олег з Ковеля.

«Коли почалася війна, ми вирішили, що візьмемо дитину в родину, адже чули, що до нас евакуйовують цілі дитбудинки. Якось нам зателефонували і повідомили про двох старших братиків. Ми поїхали знайомитись і зрозуміли, що заберемо обох. Старших дітей не спішать усиновлювати, тож ми розуміли, що хлопцям не світить родинне тепло. Чому ми взяли дитину з вадою обличчя? Бо розуміли, що Дмитрика з його вадою ніхто не візьме», – пригадує Мирослава.

Так хлопці отримали родину. Спершу вони мали труднощі з освітою, наприклад, у свої 12 і 13 років не вміли добре додавати-віднімати, а зараз уже вивчають табличку множення. У 13 років Дмитро виглядає на 8-9, дається взнаки недогляд у біологічній родині.

«Мама била гапуном (з місцевого діалекту – палиця), говорила гнилі слова і виганяла», – розповіли хлопці. Якось побила Дмитра, бо той намагався приготувати гречку. Вдома не було, що їсти, і він налив у каструлю недостатньо води.

Нові батьки хлопців вирішили допомогти Дмитру з обличчям. І потрапили в львівський «Охматдит» саме тоді, коли тут працювали американські щелепно-лицеві хірурги зі США з благочинною місією.

Розщілина була складна, але хірургам вдалося закрити її за одну операцію. Оперували хірурги Христина Погранична та Марк Гнатюк (Mark Hnatiuk), анестезіологічний супровід – Олена Горінецька.

Фото: Охматдит, Львів Оперували хірурги Христина Погранична (Христина Погранична) та Марк Гнатюк (Mark Hnatiuk), анестезіологічний супровід – Олена Горінецька.

Перед Великоднем батьки забрали Дмитра додому.

«Коли Дмитрик прокинувся після операції, то його першим питанням було, чи рівний у нього ніс. Він щасливий», – каже Мирослава.

Лікарі проблему виправили, і наголошують, що краще звертатися до хірургів вчасно. Це дає найкращий результат.