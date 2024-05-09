Як глянути, які ліки безоплатні в аптеці, а за які слід доплачувати: інструкція НСЗУ по «Доступних ліках»

Національна служба здоров’я опублікувала інструкцію, за якою пацієнти можуть перевірити, які препарати з програми « Доступні ліки » вони можуть взяти в аптеці безоплатно, а за які треба буде доплатити.

Що входить до Доступних ліків

«Доступні ліки» – це проєкт, за яким станом на зараз держава повертає аптекам кошти за понад 500 препаратів.

Мова про ліки від серцево-судинних захворювань, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, цукрового діабету І і II типу, нецукрового діабету, хвороби Паркінсона, розладів поведінки і психіки, епілепсії, препарати у посттрансплантаційному періоді і для лікування болю та паліативної допомоги. Сюди ж входять тест-смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра.

Як отримати безкоштовні ліки

Аби скористатися програмою, ці ліки має виписати лікар. Він виписує електронний рецепт саме на міжнародну непатентовану назву (крім препаратів інсуліну), а пацієнт обирає в аптеці самостійно, яку конкретну торговельну назву бажає отримати із наявних в аптеці.

Термін дії е-рецепту за програмою «Доступні ліки» – 30 днів.

НСЗУ пояснює, як перевірити, чи треба доплачувати за потрібний препарат.

Як перевірити, які препарати і тест-смужки безкоштовні по програмі

У Реєстрі актуальних лікарських засобів та медвиробів ви побачите:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці №2 та №3); форму випуску та дозування (стовпці №4 та №5); кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець №6); назву та країну виробника ліків (стовпець №8); суму доплати за упаковку (стовпець №16) та іншу інформацію.

Зверніть увагу за останній стовпчик №16, саме тут є інформація про суму доплати за упаковку.

Якщо необхідно вибрати повністю безоплатний лікарський засіб за електронним рецептом, то у завантаженому списку ліків у стовпці №2 потрібно знайти міжнародну непатентовану назву, у стовпці №5 — потрібне дозування, а у стовпці №16 — усі комірки із сумою доплати в 0,00 грн.

У таблиці з медвиробами є:

назва медвиробу та його кількість в упаковці (стовпці №2 та №3); виробник та опис, зокрема характеристика та призначення медвиробу (стовпці №4 та №5); сума доплати за упаковку (стовпець №11) .

Щоб обрати потрібні тест-смужки, знайдіть у переліку назву медвиробу в стовпці №2, а у стовпцях №4, №5 — виробника та опис. В стовпчику №11 знайдете суму доплати за упаковку медвиробу.

Який лікар може виписати Доступні ліки

Сімейний лікар, терапевт або педіатр можуть виписати електронний рецепт за всіма напрямами. Та самостійно призначити ліки при:

серцево-судинних захворюваннях; цукровому діабеті ІІ типу; бронхіальній астмі; ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень).

Виписати рецепт на ліки за іншими напрямами сімейний лікар може лише на підставі призначення відповідного лікаря-спеціаліста, який також може виписати перший рецепт:

при розладах психіки та поведінки – психіатр; при епілепсії – психіатр або невролог; при нецукровому діабеті та для пацієнтів з цукровим діабетом, які потребують терапії препаратами інсуліну – ендокринолог; при хворобі Паркінсона – невролог; імуносупресивні препарати для пацієнтів після трансплантації виписує трансплант-координатор.

Отримати ліки можна в аптеках, які уклали договір з Національною службою здоров’я України.

Як знайти аптеку, що відпускає медикаменти за програмою Доступні ліки

Наразі в програмі є 13 000 аптек по всій Україні. Їх можна впізнати візуально по наліпці на дверях «Тут є “Доступні ліки”», а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку «+Інсуліни».

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

через чат-бот «Спитай Гриця»

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77

через дашборд НСЗУ. В меню зліва оберіть населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки з адресами та телефоном.

Програма реімбурсації "Доступні ліки", у рамках якої пацієнти деякі ліки можуть отримати за рецептом безоплатно або оплативши їх частково, запроваджена у квітні 2017 року. Відтоді перелік препаратів постійно розширюється новими позиціями.

З квітня 2019 року програму адмініструє НСЗУ, вона компенсує аптекам вартість ліків, відпущених за рецептом у межах цього проєкту.