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Американка прожила рекордні 130 днів зі свинячою ниркою

Американка прожила рекордні 4 місяці з ниркою свині

Американка прожила рекордні 130 днів зі свинячою ниркою
Фото: medicalxpress.

Нирку довелося видалити через те, що організм почав її відторгати.

Про це повідомляє Medical Xpress.

50-річній Товані Луні пересадили генетично модифіковану нирку свині 25 листопада. Свиняча нирка виконувала свою функцію фільтрації крові протягом 130 днів, перш ніж організм почав її відторгати. Жоден з пацієнтів, які раніше отримували свинячі нирки, не прожив понад двох місяців.

Луні знову проходить лікування діалізом і чекає на отримання донорської людської нирки.

Жінка висловила подяку лікарям за турботу та підтримку: «Вперше з 2016 року я насолоджувалася часом з друзями та родиною, не плануючи лікування діалізом. Хоч результат не такий, як очікували, я знаю, що мої 130 днів зі свинячою ниркою були важливі, і що це може допомогти іншим».

У 1999 році Луні пожертвувала нирку своїй матері. Після того як ускладнення, пов’язані з вагітністю, пошкодили її єдину нирку, вона провела вісім років на діалізі. Лікарі не змогли знайти сумісного людського донора, і Луні дозволили отримати генетично модифіковану свинячу нирку. Хоча перші результати були обнадійливими, на початку квітня у неї сталося зниження функції нирок через гостре відторгнення.

Рішення про видалення нирки свині було ухвалено Луні та її лікарями, щоб зберегти «майбутні можливості трансплантації».

Лікарі сказали, що вона швидко одужала після операції і повернулася додому.

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