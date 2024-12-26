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МОЗ: за 11 місяців українські лікарі провели 467 трансплантацій органів

Переважно в Україні здійснювали пересадку нирок.

МОЗ: за 11 місяців українські лікарі провели 467 трансплантацій органів
МОЗ: за 11 місяців українські лікарі провели 467 трансплантацій органів (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

За 11 місяців 2024 року українські лікарі провели 467 трансплантацій органів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що за 11 місяців в Україні пересадили 311 нирок, 93 печінки та 63 сердець. 

За цей час кількість трансплантацій від померлого донора склала понад 65%.

Цього року Національна служба здоров'я України уклала договори на надання медичних послуг пацієнтам, які потребують трансплантації органів, з 40 лікарнями. 

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Найбільшу кількість пересадок здійснили в Першому медичному обʼєднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова та Інституті серця МОЗ України.

В МОЗ додали, що також було проведено 376 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них – 54 дітям, що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 

За чотири роки в Україні було проведено понад 1,5 тис. органних пересадок. Водночас на операції із трансплантації очікують понад 3 тис. пацієнтів. 

В МОЗ нагадали, що від 2024 року в межах Програми медичних гарантій держава повністю покриває витрати на трансплантацію органів.

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