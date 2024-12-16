МОЗ визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК

Ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК

В Україні визначили перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За інформацією відомства, експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

«Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг», - зазначило МОЗ.

У новій системі створили 1348 експертних команд, в яких працюватиме понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.

Також МОЗ додало, що визначили перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Інтерактивна карта закладів і дашборди вже доступні на сайті міністерства, список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.