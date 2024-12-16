МОЗ визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК

В Україні визначили перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
За інформацією відомства, експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.
«Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг», - зазначило МОЗ.
У новій системі створили 1348 експертних команд, в яких працюватиме понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.
Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.
Також МОЗ додало, що визначили перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.
Інтерактивна карта закладів і дашборди вже доступні на сайті міністерства, список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень.
- Відповідно до указу Президента України, медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.
- Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.