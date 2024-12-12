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Завдяки згоді батьків 13-річного донора лікарі змогли врятувати п’ять життів українців

На Одещині п’ятьом пацієнтам пересадили органи 13-річного хлопця, якому перед тим діагностували смерть мозку.

Завдяки згоді батьків 13-річного донора лікарі змогли врятувати п’ять життів українців
Фото: EPA/UPG

Батьки дитини погодилися на посмертне донорство органів їхнього сина. Завдяки цьому важкохворим пересадили серце, нирки, легені та печінку. 

Про це повідомили в Одеській обласній адміністрації.

Підлітка з гострим порушенням мозкового кровообігу госпіталізували до лікарні 28 листопада. 4 грудня медики діагностували смерть мозку хлопця. 

Легені пересадили 35-річній жінці з Миколаївщини, матері пʼятьох дітей, серце отримав 8-річний хлопчик з Дніпропетровщини, нирки — 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінниччини, а печінку — 17-річна дівчина з Києва.

Як повідомляє “Українська правда. Життя” з посиланням на Інститут серця, легені пересадили жінці, яка невдало чхнула, внаслідок чого розірвалася одна легеня. У лікарні вона підхопила грибок, який практично повністю знищив її легені. Жінка була змушена проживати у будинку для літніх людей на Київщині, адже потребувала цілодобового догляду. На рятівну операцію вона чекала понад 5 років.

Операції з трансплантації виконали на базі Захарівської лікарні. Їх виконували фахівці Інституту серця, Охматдиту, Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.

За словами лікарів, всі пересадки пройшли успішно, пацієнти у стабільному стані.

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