Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували

Прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску зробили операцію і через це він кілька днів не зможе виконувати обов'язки.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужба польського уряду.

У повідомленні вказано, що Туск “пройшов планову медичну процедуру”, характер якої не розкривається.

“Він повернеться до виконання своїх офіційних обов'язків цієї середи (13 листопада, - ред.)”, – додали в уряді Польщі.

У квітні Дональд Туск уже був змушений брати лікарняний через пневмонію.

Цього тижня також стало відомо, що британська королева-консорт Камілла через інфекційне захворювання скасувала участь у кількох публічних заходах.