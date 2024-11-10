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Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували

Характер операції не відомий.

Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Білий дім, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску зробили операцію і через це він кілька днів не зможе виконувати обов'язки.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужба польського уряду.

У повідомленні вказано, що Туск “пройшов планову медичну процедуру”, характер якої не розкривається.

“Він повернеться до виконання своїх офіційних обов'язків цієї середи (13 листопада, - ред.)”, – додали в уряді Польщі.

У квітні Дональд Туск уже був змушений брати лікарняний через пневмонію.

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Цього тижня також стало відомо, що британська королева-консорт Камілла через інфекційне захворювання скасувала участь у кількох публічних заходах.

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