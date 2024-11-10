З дослідницького центру у США втекли понад 40 мавп, тварини ще на волі

Alpha Genesis розводить мавп для продажу медичним та іншим дослідникам у всьому світі.

Одна з 43 мавп, які втекли з дослідницького центру Alpha Genesis в американському штаті Південна Кароліна, була знайдена неушкодженою, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Alpha Genesis розводить мавп для продажу медичним та іншим дослідникам у всьому світі. Цей вид має близько 93% спільної ДНК з людиною.

Макаки-резуси втекли в середу після того, як співробітник центру у невеликому місті Ємассі, де приматів розводять для медичних випробувань та досліджень, не закрив повністю двері під час годування та перевірки.

Правоохоронці повідомили, що багато мавп, що втекли, залишилися в безпосередній близькості від об'єкта, перестрибуючи через паркан.

Грег Вестергаард, генеральний директор Alpha Genesis, сказав, що його команда продовжить роботу з порятунку всіх тварин

Всі резус-макаки, що втекли, ‒ самки, і важать близько 3 кілограмів. Alpha Genesis, федеральні посадовці з охорони здоров'я та поліція заявили, що мавпи не загрожують здоров'ю населення.

Проте поліція закликала громадськість триматися подалі від території навколо об'єкта, “щоб не злякати приматів”.