Радник Трампа заявив, що США зосередяться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій (доповнено)
Радник Трампа заявив, що США зосередяться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій (доповнено)
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
ГоловнаСвіт

З дослідницького центру у США втекли понад 40 мавп, тварини ще на волі

Alpha Genesis розводить мавп для продажу медичним та іншим дослідникам у всьому світі.

З дослідницького центру у США втекли понад 40 мавп, тварини ще на волі
Фото: Peter Zay/Anadolu/picture alliance

Одна з 43 мавп, які втекли з дослідницького центру Alpha Genesis в американському штаті Південна Кароліна, була знайдена неушкодженою, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Alpha Genesis розводить мавп для продажу медичним та іншим дослідникам у всьому світі. Цей вид має близько 93% спільної ДНК з людиною.

Макаки-резуси втекли в середу після того, як співробітник центру у невеликому місті Ємассі, де приматів розводять для медичних випробувань та досліджень, не закрив повністю двері під час годування та перевірки.

Правоохоронці повідомили, що багато мавп, що втекли, залишилися в безпосередній близькості від об'єкта, перестрибуючи через паркан.

Підписуйтесь на наш Google News

Грег Вестергаард, генеральний директор Alpha Genesis, сказав, що його команда продовжить роботу з порятунку всіх тварин

Всі резус-макаки, що втекли, ‒ самки, і важать близько 3 кілограмів. Alpha Genesis, федеральні посадовці з охорони здоров'я та поліція заявили, що мавпи не загрожують здоров'ю населення.

Проте поліція закликала громадськість триматися подалі від території навколо об'єкта, “щоб не злякати приматів”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies