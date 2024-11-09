ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на президентських виборах

Санду набрала у другому турі 55,35%, а її конкурент ексгенпрокурор Олександр Стояногло – 44,65% голосів виборців.

Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.

Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула чинна глава держави Мая Санду, передає NewsMaker.

Як заявила голова ЦВК Анжеліка Караман, переможницею оголошується «кандидат Мая Санду, яка набрала найбільшу кількість голосів у другому турі виборів». Згідно зі звітом ЦВК, Санду набрала у другому турі понад 930,1 тис. голосів (55,35%), а її конкурент, кандидат від Партії соціалістів (ПСРМ), ексгенпрокурор Олександр Стояногло – понад 750,4 тис. голосів виборців ( 44,65%).

У другому турі виборів взяли участь 1,7 млн громадян з 2,7 млн, включених до основних списків виборців.

Затверджені ЦВК документи передадуть для схвалення Конституційному суду.