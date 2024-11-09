Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
ГоловнаСвіт

ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на президентських виборах

Санду набрала у другому турі 55,35%, а її конкурент ексгенпрокурор Олександр Стояногло –  44,65% голосів виборців.

ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на президентських виборах
Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула чинна глава держави Мая Санду, передає NewsMaker.

Як заявила голова ЦВК Анжеліка Караман, переможницею оголошується «кандидат Мая Санду, яка набрала найбільшу кількість голосів у другому турі виборів». Згідно зі звітом ЦВК, Санду набрала у другому турі понад 930,1 тис. голосів (55,35%), а її конкурент, кандидат від Партії соціалістів (ПСРМ), ексгенпрокурор Олександр Стояногло – понад 750,4 тис. голосів виборців ( 44,65%).

У другому турі виборів взяли участь 1,7 млн громадян з 2,7 млн, включених до основних списків виборців.

Затверджені ЦВК документи передадуть для схвалення Конституційному суду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies