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Трамп готується знову вийти з Паризької кліматичної угоди

Команда республіканця вже готує низку указів щодо природних ресурсів.

Трамп готується знову вийти з Паризької кліматичної угоди
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки знову, як і за першої каденції Дональда Трампа, вийдуть з Паризької кліматичної угоди. Транзитна команда обраного президента підготувала укази щодо зміни державної політики природокористування.

Як пише Reuters, республіканець не лише відмовиться від обмежень на викиди вуглецю, але й зменшить розмір заповідних зон, що дозволить використосувати більше земель для видобутку нафти та копалин. Також обговорюється перенесення штаб-квартири Агенції із захисту навколишнього середовища з Вашингтона до іншої країни. 

Окрім того, Трамп має намір зняти мораторій на експорт зрідженого газу до ринків Азії та Європи, який був запроваджений адміністрацією Джо Байдена через потребу вивчити вплив на екологію. 

Усі ці зміни були частиною передвиборчих обіцянок Трампа. Республіканець відомий своїм скептичним ставленням до проблеми кліматичних змін та прихильністю до збільшення видобутку природних ресурсів. 

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