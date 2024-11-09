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Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"

Мільярдер все більше втручається у велику політику.

Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Обіцяна посада в новій адміністрації США за каденції Дональда Трампа, схоже, все більше розв'язує руки та язика мільярдеру Ілону Маску. У власній соціальній мережі X прихильник правих рухів публічно образив канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Коментуючи новину про крах владної коаліції у Бундестазі та високу ймовірність проведення дострокових виборів, Маск написав німецькою мовою, що "Олаф - дурень". 

Заступниця речника уряду в Берліні Крістіана Гоффман у відповідь на це заявила, що витівку Маска Шольц та його однопартійці "сприймають спокійно". Проте підкреслила, що "в мережі X є свобода для дурнів".

Попри це, припиняти користуватися платформою в офісі канцлера не збираються. Мовляв, чим більше соціальних мереж, тим більше можливості розповісти людям про роботу уряду. 

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