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IKEA остаточно вийшла з ринку Росії

Оператор магазинів продав останній актив – склад біля Москви.

IKEA остаточно вийшла з ринку Росії
IKEA
Фото: rusjev.net

Оператор магазинів IKEA продав свій останній актив, що залишився в Росії, і цим завершивши повний вихід із російського ринку, пише Sky News.

Ingka Group належить більшість магазинів IKEA по всьому світу. 8 листопада вона оголосила про продаж складу неподалік Москви.

Група підтвердила, що продала розподільчий центр у російському місті Єсипово, а також земельні ділянки, які залишилися. Імовірним власником виявився бізнесмен з РФ, хоча компанія наразі цю інформацію не підтвердила.

Тим часом у РФ все ще працюють понад 2000 іноземних фірм. А ось припинили чи скоротили діяльність близько 1750.

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