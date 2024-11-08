Президент Євроради: ЄС вестиме переговори зі союзниками, зокрема, США для досягнення миру в Україні

При цьому головним принципом буде «нічого про Україну без українців».

Євросоюз буде обговорювати зі союзниками, зокрема, США для досягнення справедливого миру в Україні.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає «Інтерфакс-Україна».

При цьому, за його словами, головним принципом буде «нічого про Україну без українців».

«Від самого початку цього повномасштабного вторгнення ми завжди дотримувалися одного важливого принципу. Нічого про Україну без українців. І це, як і раніше, дуже важливий принцип на майбутнє, пункт перший», - сказав Мішель на пресконференції після неформальної зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті.

Президент Євроради впевнений, що коли Європа дасть «сигнал Кремлю, що ми слабкі, і якщо ми не зрозуміємо, що зміцнення України - це зміцнення нас самих, то ми дамо невірний сигнал іншим режимам у всьому світі», що вони можуть порушувати міжнародне право.

«Ми маємо намір взаємодіяти з усіма нашими союзниками, нашими партнерами, включно з, звісно ж, Сполученими Штатами, щоб у найближчі тижні та місяці ми могли зробити правильні кроки для досягнення справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН. Але, знову ж таки: нічого про Україну без українців», - наголосив Мішель.