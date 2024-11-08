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Після перемоги Трампа американці почали активно гуглити виїзд за кордон

У США різко зріс інтерес до переїзду у Канаду, Нову Зеландію та Австралію.

Після перемоги Трампа американці почали активно гуглити виїзд за кордон
Аеропорт ім. Джона Кеннеді у Нью-Йорку, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США багато американців почали планувати переїзд за кордон.

Як пише Reuters, кількість пошукових запитів Google за запитом "переїхати до Канади" зросла на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць на Східному узбережжі США у вівторок. Подібні пошукові запити про переїзд до Нової Зеландії зросли майже на 2000%, а запити щодо Австралії – на 820%.

У Google кажуть, що пізно ввечері в середу на східному узбережжі США пошукові запити про еміграцію досягли найвищого рівня щодо усіх трьох країн.

Пошуковий гігант не надав точних цифр, але дані веб-сайту імміграції Нової Зеландії показали, що 7 листопада там зареєструвалися близько 25 000 нових користувачів із США порівняно з 1500 за той самий день минулого року.

У виданні зазначають, що раптовий сплеск цікавості щодо еміграції перегукується з інтересом до переїзду за кордон, який спостерігався після перемоги Трампа в 2016 році. 

Однак цього разу переобрання республіканця відбулося після особливо гострої кампанії, під час якої майже три чверті американських виборців заявили, що відчувають загрозу американській демократії. 

Багато американців також стурбовані тим, що його президентство може "вбити більший клин" між демократами та республіканцями в таких питаннях, як раса, стать, навчання дітей, а також репродуктивні права.

  • 5 листопада у Штатах відбулися вибори президента, на яких перемогу здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Він отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників, а його суперниця Камала Гарріс – 224 голоси.
  • Перед цим він виголосив промову, у якій згадав декілька разів питання кордонів та їх "запечатування". Загалом акценти в виступі були розставлені так, що команда Трампа буде "повертати" США те, що, на думку Трампа, було "втрачено" за час президентства демократа.
  • Тим часом Джо Байден висловив сподівання, що американці зможуть «знизити градус» після напружених виборів, а також підтвердити свою віру у виборчу систему після перемоги Дональда Трампа
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