BBC: виконавчий директор COP29 використовує свою роль для обговорення угод щодо викопного палива

Це вже другий рік поспіль, коли BBC виявляє ймовірні порушення уряду країни-господаря кліматичної конференції.

Високопоставлений чиновник на Конференції ООН зі зміни клімату (COP29) в Азербайджані, схоже, використав свою роль, щоб організувати зустріч для обговорення потенційних угод щодо викопного палива, повідомляє BBC.

На секретному записі видно, як виконавчий директор азербайджанської команди COP29 Ельнур Солтанов обговорює “інвестиційні можливості” в державну нафтогазову компанію з людиною, яка видає себе за потенційного інвестора.

“У нас є багато газових родовищ, які потрібно розробляти”, ‒ каже він.

Колишній голова органу ООН, відповідального за кліматичні переговори, заявив BBC, що дії Солтанова були “повністю неприйнятними” та “зрадою” процесу COP.

Крім того, що Солтанов є виконавчим директором COP29, він також є заступником міністра енергетики Азербайджану та входить до правління Socar ‒ азербайджанської державної нафтової компанії.

За даними США, нафта та газ становлять близько половини всієї економіки Азербайджану та понад 90% його експорту.

COP29 відкриється в Баку в понеділок і стане 29-м щорічним кліматичним самітом ООН, на якому уряди обговорять, як обмежити зміни клімату та підготуватися до них, також буде йти мова про глобальні амбіції щодо вирішення цієї проблеми.

Однак це вже другий рік поспіль, коли BBC виявляє ймовірні порушення уряду країни-господаря. Торік кліматичні переговори COP28 для укладення нафтових угод планували використати Об'єднані Арабські Емірати.

В ООН заявили, що не можуть прямо коментувати висновки видання, але зауважили, що “однакові суворі стандарти” застосовуються до тих, хто приймає конференцію, і що ці стандарти відображають “важливість неупередженості з боку всіх господарів”. Кодекс поведінки для посадових осіб COP стверджує, що вони мають діяти “без упередженості, фаворитизму, власних інтересів.. уподобань”.

Крістіана Фігерес, яка курувала за підписанням Паризької угоди 2015 року про обмеження глобального підвищення температури значно нижче 2C, була шокована, що хтось у процесі COP використовує своє становище для укладення нафтових і газових угод.