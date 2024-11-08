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Прокуратура Литви розслідує інформацію про російські сейфи, як використовують у державних установах країни

Продукцію фірми купував підрозділвССО Литви, також співпрацювали з нею уряд, Служба безпеки і структури Міноборони.

Прокуратура Литви розслідує інформацію про російські сейфи, як використовують у державних установах країни
сейф, фото ілюстративне
Фото: greenfield.ru

Генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене доручила розслідувати інформацію про те, що державні установи країни можуть користуватися сейфами російського виробництва, пише LRT.

Цьому передувала поява розслідування центру Siena. У ньому йшлося про те, що за два дні до початку російського вторгнення в Україну батальйон Сил спеціальних операцій ЗС Литви придбав у компанії Eurosafe LT 6 сейфів для зберігання секретних документів. 

З’ясувалося, що Eurosafe, яка діє у Вільнюсі, позиціонує себе як компанія з європейським капіталом. Її кінцевими бенефіціарами є громадяни Польщі та Румунії. А ось реальними власниками - російські бізнесмени, які займаються аналогічною діяльністю у РФ і забезпечують підприємства російської військової промисловості обладнанням.

Ймовірно, литовський батальйон ССО не знав про реальних власників компанії. Eurosafe тим часом співпрацювала ще й із урядом, Службою безпеки, а також управління й установами, підвідомчими Міністерству національної оборони.

Глава литовського Міноборони Лаурінас Кащюнас заявив, що бачить реальні загрози національній безпеці своє держави.

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