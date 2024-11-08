Російський дрон влучив у будинок, де мешкає посолка Естонії в Україні

Російський безпілотник атакував будинок, де мешкає посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на соцплатформі X.
“Вчора вранці будівля, де мешкає посол Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Пощастило, що вона не постраждала”, ‒ зазначив міністр.
Він наголосив, що поки Росія не припинить свою агресію, в Україні у безпеці не буде ніхто.
“Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх жителів. Ми не маємо до цього звикати”, ‒ заявив Цахкна.
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- Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ворожого ударного безпілотника у верхні поверхи висотного будинку у Печерському районі столиці. Через атаку спалахнула пожежа, людей з будівлі почали евакуювати.