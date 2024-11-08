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Reuters: після перемоги Трампа в США Канада готується до збільшення кількості мігрантів

Поліція Канади готувалася місяцями до збільшення напливу мігрантів після перемоги Трампа.

Reuters: після перемоги Трампа в США Канада готується до збільшення кількості мігрантів
Фото: EPA

Після перемоги Дональда Трампа на виборах американці почали переїжджати з США до Канади. Поліція готується до збільшення напливу мігрантів.

Про це пише Reuters.

Як пише агенство, майбутній президент США Дональд Трамп прийшов цього тижня до влади частково завдяки обіцянці здійснити найбільшу депортацію в історії Америки. Сержант королівської канадської кінної поліції Чарльз Пуар’є заявив, що правоохоронці готувалися до цього місяцями.

"Ми знали, що маємо розпочати підготовку плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що якщо він прийде до влади, а тепер він прийде за кілька місяців, це може спричинити нелегальну міграцію у Квебек і Канаду", - сказав Пуар’є.

Сержант наголошує, що в найгіршому випадку люди будуть перетинати кордон у великих кількостях скрізь.

"Скажімо, у нас було 100 людей на день, які перетинали кордон, тоді це буде важко, тому що нашим офіцерам доведеться долати величезні відстані та всіх заарештувати", — пояснив поліцейський.

Як пише Reuters, коли Трамп уперше прийшов до влади у 2017 році, тисячі шукачів притулку перетнули Канаду між офіційними пунктами перетину кордону, щоб подати заяви на отримання статусу біженця.

Водночас захисники мігрантів пояснюють, що люди, які переїжджають із США, щоб подати заяви про біженство, повинні пробратися непоміченими та ховатися протягом двох тижнів, перш ніж шукати притулку.

  • Кандидат у президенти США від Республіканської партії,  Дональд Трамп, якого The Hill і Fox News вже оголосили переможцем, провів у Вест-Палм-Біч, Флориді, свою першу промову після виборів. Офіційні результати виборів ще невідомі. 
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