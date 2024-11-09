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У НАТО зробили заяву щодо воєнної співпраці РФ та КНДР

Розширення військового співробітництва між Росією та КНДР є порушенням низки резолюцій Радбезу ООН.

У НАТО зробили заяву щодо воєнної співпраці РФ та КНДР
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

НАТО рішуче засуджує дії лідерів РФ та КНДР, які спрямовані на розширення неспровокованої агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

“На додаток до вже істотної підтримки КНДР військових зусиль Росії шляхом надання мільйонів боєприпасів і балістичних ракет, тисячі бойових підрозділів, розгорнутих КНДР, є небезпечним розширенням її поточної підтримки незаконної агресивної війни Росії проти України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР глибоко впливає на євроатлантичну безпеку з наслідками також для Індо-Тихоокеанського регіону.

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Крім того, розширення військового співробітництва між Росією та КНДР є порушенням низки резолюцій Ради безпеки ООН, що є особливо кричущим, враховуючи статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН.

“Заява Росії від 26 вересня про те, що денуклеаризація КНДР “не розглядається”, є неприйнятною, оскільки вона підриває глобальний режим нерозповсюдження, прямо суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН і ще більше загострює регіональну напруженість. Заява Росії є частиною її ширших зусиль, спрямованих на підрив глобального режиму нерозповсюдження та зняття санкцій ООН”,- наголосили в НАТО.

В Альянсі запевнили, що залишаються рішучими у підтримці України стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. Крім того, союзники та партнери продовжують нарощувати важливу політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, оскільки Україна здійснює своє невід’ємне право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН.

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