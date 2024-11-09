Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
ГоловнаСвіт

Прокурор, що видав ордер на Путіна, звинувачений у сексуальних домаганнях

Міжнарожний кримінальний суд проведе зовнішнє розслідування щодо Каріма Хана.

Прокурор, що видав ордер на Путіна, звинувачений у сексуальних домаганнях
Прокурор МКС Карім Хан
Фото: EPA

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, відомий тим, що видав ордер на арешт військового злочинця Путіна та ініціював аналогічні дії щодо керівництва Ізраїлю, звинувачений у неналежній поведінці та вчиненні протиправних дій сексуального характеру.

Як пише Reuters, два джерела, наближених до МКС, стверджують, що Хан стане фігурантом зовнішнього розслідування. На цей час прокурора закликають добровільно призупинити свою діяльність на посаді. 

Сам Карім Хан відкидає звинувачення та пов'язує їх з інформаційною кампанією проти суду, ропзочатою після оголошення про намір вимагати арешту Біньяміна Нетаньягу та його колег з ізраїльського уряду. 

На початку грудня має відбутися засідання керівного органу Міжнародного кримінального суду, на якому можуть розглянути питання подальшої роботи Хана. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies