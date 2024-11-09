Прокурор, що видав ордер на Путіна, звинувачений у сексуальних домаганнях

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, відомий тим, що видав ордер на арешт військового злочинця Путіна та ініціював аналогічні дії щодо керівництва Ізраїлю, звинувачений у неналежній поведінці та вчиненні протиправних дій сексуального характеру.

Як пише Reuters, два джерела, наближених до МКС, стверджують, що Хан стане фігурантом зовнішнього розслідування. На цей час прокурора закликають добровільно призупинити свою діяльність на посаді.

Сам Карім Хан відкидає звинувачення та пов'язує їх з інформаційною кампанією проти суду, ропзочатою після оголошення про намір вимагати арешту Біньяміна Нетаньягу та його колег з ізраїльського уряду.

На початку грудня має відбутися засідання керівного органу Міжнародного кримінального суду, на якому можуть розглянути питання подальшої роботи Хана.