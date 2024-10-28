Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?

LB.ua намагається розібратися, чи вичерпано перелік гучних звільнень, хто обійме посаду генерального прокурора і що зміниться в системі. Або не зміниться, адже рівно рік тому РНБО вже ухвалювала аналогічне рішення про необхідність реформувати МСЕК і ВЛК.

Скандал з корупціонерами в МСЕК і прокурорами-інвалідами спровокував цунамі такої сили, що воно знесло і саму систему медико-соціальних експертних комісій, співробітників яких зараз активно трусить СБУ, і навіть генерального прокурора Андрія Костіна. За результатами чергового засідання РНБО Президент розпорядився не просто ліквідувати МСЕК до кінця року, а оцифрувати всі етапи встановлення інвалідності.

Фото: Офіс Генерального прокурора Затримання очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

5 жовтня очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу затримали й повідомили про підозру в незаконному збагаченні.

Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли готівкою майже шість мільйонів доларів США в різних валютах. Тільки в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів і списки тих, кому МСЕК установила фіктивні діагнози.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність: майже всі отримали другу групу згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Крім того, багато років держава виплачувала їм і виплачує пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника обласного управління Пенсійного фонду — сина тієї самої Тетяни Крупи. Після цього Олійник звільнився за власним бажанням, Офіс Генерального прокурора ініціював службове розслідування. І, зрештою, на засіданні РНБО Андрій Костін заявив про свою відставку з посади генпрокурора.

Фото: radiosvoboda.org Андрій Костін

«З цієї системи, яку ми побудували, усі мріють звалити. Якнайшвидше»

З погляду політичної етики нормальної держави крок Костіна цілком логічний. Хоч традиція прокурорів набувати незаконну інвалідність почалася не за Костіна — її коріння губиться ще в добі Віктора Шокіна та Юрія Луценка, але хтось врешті мав за це відповісти. Надто в час великої війни масштаб проблеми збільшився, а Костін, як виявилося постфактум, приділяв їй недостатньо уваги. Або не приділяв узагалі.

«Костіна можна зрозуміти. З цієї системи, яку ми побудували, усі мріють звалити. Якнайшвидше», — сказав LB.ua один з лідерів президентської фракції.

Теоретично валити є куди. Костіна доволі давно називали головним кандидатом на посаду посла України в Нідерландах (де розташований Міжнародний суд) або представника України при Міжнародному кримінальному суді. І там, і там його досвід, численні міжнародні контакти були б затребувані. Тим більше місце посла в Нідерландах скоро стане вакантною — чинний амбасадор Олександр Карасевич повертається до Києва на посаду заступника міністра закордонних справ.

Однак тепер є питання: чи погодить Амстердам агреман для посла Костіна, якщо наше МЗС подасть такий запит?

Думки наших співрозмовників з цього приводу розділилися. З одного боку, нідерландці здатні зрозуміти, що Костін став майже випадковою жертвою скандалу із МСЕК. З іншого, британці так само добре все розуміли про історію із зимовими куртками, яка добила міністерську кар'єру Олексія Резнікова. І не мали запитань до нього особисто як до потенційного посла у Сполученому Королівстві. Але репутаційно ця історія не грала в плюс ані Лондону, ані Києву. Тому у Велику Британію зрештою поїхав Валерій Залужний.

Фото: chathamhouse.org Chatham House у Лондоні, 17 жовтня 2024 р. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступає в аналітичному центріу Лондоні, 17 жовтня 2024 р.

Хто стане наступним генпрокурором?

Ще одне, важливіше, питання: наступник Андрія Костіна на посаді генпрокурора. Звісно, Костіна ще має звільнити парламент, але, як запевняють у «Слузі», з цим проблем не виникне.

«Попри те, що Костін сам був депутатом, він примудрився капітально зіпсувати з нами всіма відносини. Будь-які запити від ВР, виклики на комітет ігнорував. Для НАБУ й інших органів підписував усе, що стосується нардепів, просто не дивлячись. Венедіктова хоч намагалася розібратися, є підстави для обшуку помешкання нардепа чи немає, а він просто візував і все», — поскаржився нам колишній колега Костіна по фракції.

Якийсь час Офісом Генерального прокурора в статусі в.о. може керувати перший заступник Костіна Олексій Хоменко. Він досить довго працює в органах прокуратури, відгуки про нього хороші (наскільки це можливо у випадку з прокурором). І Хоменко видається компромісною фігурою, однак на заваді може стати відсутність політичного бекграунду.

Фото: Офіс Генерального прокурора Перший заступник Костіна Олексій Хоменко

Серед ймовірних кандидатів зараз називають нинішнього керівника Київської ОВА Руслана Кравченка. Свого часу на посаду його рекомендував чинний віцепрем’єр Олексій Кулеба, який у 2022–2023 роках сам очолював адміністрацію.

Кравченко — виходець із системи прокуратури, ветеран АТО. Здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні проти Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради, згодом розслідував воєнні злочини РФ. Очевидний мінус Кравченка — доволі молодий вік, лише 34 роки.

Фото: facebook/Руслан Кравченко — голова Київської ОДА Руслан Кравченко — голова Київської ОДА

«Молодим скрізь у нас дорога — хороший популістський слоган, але партнери вже відверто сміються з нас, — сказав у розмові з LB.ua згаданий вище топ «Слуги народу». — Руслан — непоганий хлопець, але я вже зараз бачу вираз обличчя керівників департаментів ОГПУ й інших олдів, якими він прийде керувати. Не кажучи вже, що керівник Офісу Генерального прокурора — політична фігура, яка має бути постійно на контакті з тими ж партнерами».

Ще один варіант, який розглядають на Банковій, — заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, колишня заступниця міністра юстиції. В ОП працює не так давно: змінила на посаді Андрія Смирнова. Тож не факт, що захоче так швидко переходити на інший напрям. До того ж Мудра до роботи у владі працювала банківським юристом, дотичності до органів прокуратури ніколи не мала.

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Мудра, заступниця очільника Офісу Президента

Раніше в шортлісті кандидатів на посаду генпрокурора називали ще двох чиновників: очільника Одеської ОВА Олега Кіпера й голову АМКУ Павла Кириленка. Але перший спалив себе, коли запровадив спеціальні митні правила для вивезення сільськогосподарської продукції на експорт з Одещини. Та у скандалі з привласненням оточенням активів підсанкційного російського бізнесмена.

А Павло Кириленко зараз відбивається у Вищому антикорупційному суді від підозри в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн.

«Кіпер і Кириленко занадто токсичні — зала не підтримає їх. Але насправді на кого покаже Володимир Олександрович, той і буде генпрокурором. А голоси ми вже якось зберемо», — констатував топ «Слуги народу».

МОЗ поки що відбувся переляком

Цікаво, чи лише Костін поплатиться посадою за скандал із МСЕК?

Система медико-соціальної експертизи перебуває у віданні МОЗ. І в міністерстві не могли не знати, яка це корупційна клоака. А дехто не просто знав, а був її важливим вигодонабувачем.

Проте очільник МОЗ Віктор Ляшко вже заявив, що не збирається у відставку через корупцію в МСЕК.

Фото: Олександр Ратушняк Очільник МОЗ Віктор Ляшко

На пресконференції минулого вівторка він сказав, що «його немає у вертикалі МСЕК» і що він не призначає та не звільняє керівників комісій. Мовляв, МОЗ у цьому питанні лише регулятор. Заяву (на звільнення) «написати простіше, ніж реформувати МСЕК», додав Ляшко.

Міністр пояснив, що призначає тільки очільника Центральної МСЕК — і цього посадовця вже звільнили. За словами очільника, реформу МСЕК «потенційно розраховували» запустити пізніше, а тепер побачили, що слід пришвидшуватися.

При цьому саме МОЗ отримало понад три тисячі скарг на роботу МСЕК.

І саме Центральна МСЕК, керівника якої призначає міністр охорони здоров'я, перевірила майже 19 тисяч рішень про інвалідність від обласних структур і майже всі залишила чинними. Про це свідчать дані Офісу Генерального прокурора.

А ще у квітні 2024 року Ляшко розповідав в інтерв’ю LB.ua, на якому етапі медична реформа МСЕК, яку здійснює саме МОЗ.

Тут варто пригадати, що рік тому, 12 вересня 2023 року, Президент Володимир Зеленський уже наказував навести лад у роботі медико-соціальних експертних комісій і військово-лікарських комісій.

Фото: suspilne.media МСЕК

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабмін, Міноборони, обласні адміністрації мали тоді виконати низку доручень:

— у тижневий термін КМУ, ОВА й інші центральні та обласні органи виконавчої влади мусили утворити робочі групи для перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій і військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби;

— у тримісячний термін ці групи мали перевірити рішення МСЕК і ВЛК. Якщо факти необґрунтованого ухвалення таких рішень виявили — ініціювати їх перегляд й інформувати за наявності підстав правоохоронні органи;

— у тижневий термін уряд мав розробити і затвердити план підготовки нормативно-правових актів для забезпечення якості, ефективності, належного рівня сервісу й безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в Збройних силах України;

— МОЗ разом з іншими органами влади мав у тижневий строк «вжити заходів для вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, зокрема, допризовників, призовників і військовозобов'язаних військово-лікарськими комісіями в ЗСУ.

Тобто ще рік тому чиновники мусили зробити те, що зараз вимагає Володимир Зеленський в указі щодо МСЕК.

Тож постає низка питань. На жаль, риторичних.

Чи хтось у принципі виконував торішнє рішення РНБО щодо МСЕК і ВКЛ?

Якщо ні, то чому? І хто за це відповідатиме?

І чи не саботуватимуть так само нове рішення?