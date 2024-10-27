Зеленський має відвідати засідання Північної Ради в Ісландії

Володимир Зеленський має відвідати засідання Північної Ради у столиці Ісландії – Рейк’явіку.
Свою зустріч із українським президентом анонсував прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
«Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Володимиром Зеленським на Північній раді у Рейк'явіку. Фінляндія — один із найзатятіших прихильників України в Європі», - написав Орпо у соцмережі Х.
- Північна рада є міжпарламентською організацією, яка складається з п’яти країн Північної Європи (Данії, Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції) і трьох автономних територій Північного регіону: Ааландських островів, Фарерських островів і Гренландії.
- Раду заснували у 1952 році. Вона збирається двічі на рік на тематичну сесію у квітні та на чергову сесію на початку листопада. Головування в Раді щороку чергується між п’ятьма скандинавськими країнами, а чергова сесія проводиться в країні, яка головує.