Зеленський має відвідати засідання Північної Ради в Ісландії

Володимир Зеленський має відвідати засідання Північної Ради у столиці Ісландії – Рейк’явіку.

Свою зустріч із українським президентом анонсував прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

«Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Володимиром Зеленським на Північній раді у Рейк'явіку. Фінляндія — один із найзатятіших прихильників України в Європі», - написав Орпо у соцмережі Х.