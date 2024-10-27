Глава МЗС України прибув з візитом до ПАР

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з візитом до Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

27-28 жовтня у Йоганнесбургу та Преторії глава МЗС України Андрій Сибіга проведе низку переговорів із високопосадовцями ПАР напередодні важливих міжнародних подій.

"В ході візиту заплановані зустрічі з міністром міжнародних відносин і співробітництва, головою комітету у закордонних справах Національної Асамблеї та іншими офіційними особами ПАР, експертною спільнотою, провідними аналітичними центрами та науково-викладацьким складом Університету Преторії, лідерами південноафриканських бізнес-асоціацій та українською громадою", — ідеться у повідомленні.

Міністр приділить основну увагу розвитку політичного діалогу та співпраці між Україною та ПАР, просуванню Формули миру як єдиного шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру, взаємодії в контексті головування ПАР в Групі двадцяти у 2025 році, координації позицій напередодні низки важливих міжнародних заходів.

У відомстві додають, що візит до ПАР завершує дипломатичне турне міністра низкою арабських та африканських держав.