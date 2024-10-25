Україна хоче укласти безпекову угоду з Болгарією

делегації України і Болгарії на переговорах щодо укладення безпекової угоди

Україна і Болгарія почали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Перший раунд переговорів з болгарською стороною провів заступник глави ОПУ Ігор Жовква. Сторони розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення.

Жовква зауважив, що Україна вже уклала 27 договорів і «дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні».

Делегації обох держав узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.