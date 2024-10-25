AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним

Гутерреш не був присутнім на мирному саміті, який Україна проводила у Швейцарії в червні.

Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу у візиті до Києва через його зустріч з Путіним на саміті БРІКС, повідомило AFP із посиланням на джерело в Офісі президента України.

Як зазначає видання Barron's, на саміті БРІКС, організованому Росією в місті Казань, Гутерріш у четвер просив “справедливого миру” в Україні, закликавши у своїй промові перед Путіним припинити війну.

Але його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна та прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді – найбільшій дипломатичній події в Росії після того, як Путін наказав ввести війська в Україну в лютому 2022 року – викликала обурення в Києві.

"Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив цей візит. Тому Гутерріша тут не буде, саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані", - повідомило джерело.

Під час переговорів із Путіним у Казані Гутерріш повторив, що «російське вторгнення в Україну було порушенням Статуту ООН і міжнародного права», йдеться в заяві ООН.

Напередодні цих двосторонніх переговорів МЗС України розкритикувало рішення Гутерріша відвідати Казань і зазначило, що він не був присутнім на мирному саміті, який Україна проводила у Швейцарії в червні.

"Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", - йдеться в заяві.