Шмигаль: Україна чекає ще на понад $16,5 млрд зовнішнього фінансування до кінця року

Від початку вторгнення РФ Україна отримала понад 98 млрд доларів прямої бюджетної допомоги від країн-партнерів, ЄС та МФО.

Денис Шмигаль під час виступу на міністерському круглому столі у Світовому банку.

Україна чекає на ще понад $16,5 млрд зовнішнього фінансування до кінця року та очікує якнайшвидше надходження 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів Росії.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу онлайн на міністерському круглому столі на підтримку України у Світовому банку.

Захід проходить у Вашингтоні вже вшосте, і у цьому взяли участь президент Світового банку Аджай Банга, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, міністр фінансів США Джанет Єллен, міністри та голови національних банків, керівники міжнародних фінансових організацій.

Як повідомив Денис Шмигаль, від початку повномасштабної агресії Росії Україна отримала пряму бюджетну допомогу від країн-партнерів, ЄС та МФО у розмірі понад 98 млрд доларів.

Завдяки цьому нашій дердаві вдалося зберегти економічну та фінансову стабільність, та профінансувати першочергові бюджетні видатки.

Це вивільнило внутрішні ресурси для спрямування їх до сектору безпеки та оборони. Проте до кінця 2024 року Україна очікує надходження ще понад 16,5 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Водночас очільник уряду зауважив, що потреби в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік також значні – 38,4 млрд доларів. І відзначив, що вони мають бути покриті коштами програм Ukraine Facility від Європейського Союзу, EFF від МВФ, американською допомогою та внесками інших партнерів.

"Одночасно розраховуємо на якнайшвидше надходження Україні 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів росії. Це додаткові кошти, що допоможуть нам покрити інші бюджетні видатки", – сказав Денис Шмигаль.

Крім іншого, він нагадав про необхідність посилення санкцій проти РФ.

"На жаль, у липні росія піднялася в рейтингу і стала High Income Country на рівні з найбільш розвинутими країнами світу. Минулого тижня Світовий банк підвищив прогноз зростання економіки росії в 2024 і 2025 роках. Ми постійно знаходимо західні комплектації в залишках російських ракет, які вбивають українців. Це означає, що санкційна система не працює так ефективно, як мала б працювати", – зазначив він і закликав посилити первинні й вторинні санкції на фінансовий сектор Росії, на продаж нафти та газу, на продаж технологій.