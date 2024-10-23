Нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки Арахамія і очільник Миколаївщини

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народній депутатці Ірині Кормишкіній.
Як повідомляє Transparency International Ukraine, її відпустили на поруки.
Поручителями стали очільник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Суд поклав низку обов’язків на Кормишкіну. Депутатка, наприклад, має здати свої закордонні паспорти.
- Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про понад 20 млн грн, які перевищують офіційні доходи й заощадження. За ці кошти вона купила будинок біля Одеси.