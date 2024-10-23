Нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки Арахамія і очільник Миколаївщини

Суд поклав низку обов’язків на Кормишкіну. Депутатка, наприклад, має здати свої закордонні паспорти.

Поручителями стали очільник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, її відпустили на поруки.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies