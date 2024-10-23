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Нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки Арахамія і очільник Миколаївщини

Депутатка має, зокрема, здати свої закордонні паспорти.

Нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки Арахамія і очільник Миколаївщини
Ірина Кормишкіна
Фото: Facebook/Ірина Кормишкіна

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народній депутатці Ірині Кормишкіній.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, її відпустили на поруки.

Поручителями стали очільник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Суд поклав низку обов’язків на Кормишкіну. Депутатка, наприклад, має здати свої закордонні паспорти.

  • Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про понад 20 млн грн, які перевищують офіційні доходи й заощадження. За ці кошти вона купила будинок біля Одеси.
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