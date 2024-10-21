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До Києва прибув новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме

13 жовтня його попередник Кунінорі Мацуда завершив дипломатичну місію.

До Києва прибув новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме
До Києва прибув новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме
Фото: x.com/JPEmbUA

До Києва прибув новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

Про це йдеться у дописі посольства Японії в Україні на соцплатформі X.

Японського дипломата зустріли на київському вокзалі.

“Раді вітати нового посла Японії в Україні Масаші Накаґоме. Маючи багаторічний досвід у дипломатії та міжнародних відносинах, він готовий продовжувати зміцнювати зв'язок між Японією та Україною”, ‒ йдеться у повідомленні.

13 жовтня посол Японії Кунінорі Мацуда 13 жовтня завершив дипломатичну місію в Україні та повернувся додому.

На початку жовтня Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури.

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