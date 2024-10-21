До Києва прибув новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

Про це йдеться у дописі посольства Японії в Україні на соцплатформі X.

Японського дипломата зустріли на київському вокзалі.

“Раді вітати нового посла Японії в Україні Масаші Накаґоме. Маючи багаторічний досвід у дипломатії та міжнародних відносинах, він готовий продовжувати зміцнювати зв'язок між Японією та Україною”, ‒ йдеться у повідомленні.

13 жовтня посол Японії Кунінорі Мацуда 13 жовтня завершив дипломатичну місію в Україні та повернувся додому.

Раді вітати нового Посла 🇯🇵 в 🇺🇦 Масаші НАКАҐОМЕ!

Маючи багаторічний досвід у дипломатії та міжнародних відносинах, він готовий продовжувати зміцнювати зв'язок між 🇯🇵 та 🇺🇦.

Ми з нетерпінням чекаємо на початок нової сторінки відносин між 🇯🇵 та 🇺🇦! pic.twitter.com/mq7ZxHQ446 — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) October 21, 2024

На початку жовтня Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури.