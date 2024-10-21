До Києва прибув новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.
Про це йдеться у дописі посольства Японії в Україні на соцплатформі X.
Японського дипломата зустріли на київському вокзалі.
“Раді вітати нового посла Японії в Україні Масаші Накаґоме. Маючи багаторічний досвід у дипломатії та міжнародних відносинах, він готовий продовжувати зміцнювати зв'язок між Японією та Україною”, ‒ йдеться у повідомленні.
13 жовтня посол Японії Кунінорі Мацуда 13 жовтня завершив дипломатичну місію в Україні та повернувся додому.
Раді вітати нового Посла 🇯🇵 в 🇺🇦 Масаші НАКАҐОМЕ!— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) October 21, 2024
Маючи багаторічний досвід у дипломатії та міжнародних відносинах, він готовий продовжувати зміцнювати зв'язок між 🇯🇵 та 🇺🇦.
Ми з нетерпінням чекаємо на початок нової сторінки відносин між 🇯🇵 та 🇺🇦! pic.twitter.com/mq7ZxHQ446
На початку жовтня Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури.