На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
ГоловнаЕкономікаДержава

Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України

Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури.

Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України
Міністерство економіки України

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на загальну суму до 150 млн доларів для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.

Про це повідомили у Мінекономіки. 

Кредитну лінію  розробили для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.основну увагу зосередять на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика. Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах. 

До 75 мільйонів доларів спрямують на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря. Як зазначив Президент ЧБТР доктор Серхат Кьоксал, 150 мільйонів доларів США, виділених на Україну, активізують важливі інвестиції, необхідні для відновлення країни.

  • Японський банк міжнародного співробітництва – фінансова установа Японії, яка проводить операції з кредитування, інвестування та гарантування, доповнюючи фінансові установи приватного сектора.
  • Чорноморський банк торгівлі та розвитку – міжнародна фінансова установа, створена країнами Чорноморського регіону, зокрема й Україною у 1999 році. Статутний капітал складає 3,45 мільярда євро. За час роботи Правлінням ЧБТР схвалена участь в 58 проєктах в Україні на суму близько 1 млрд євро.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies