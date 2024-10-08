Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України

Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на загальну суму до 150 млн доларів для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Кредитну лінію розробили для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.основну увагу зосередять на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика. Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах.

До 75 мільйонів доларів спрямують на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря. Як зазначив Президент ЧБТР доктор Серхат Кьоксал, 150 мільйонів доларів США, виділених на Україну, активізують важливі інвестиції, необхідні для відновлення країни.