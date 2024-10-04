Новий прем’єр-міністр Японії під час виступу у парламенті пообіцяв подолати дефляцію у країні

Новий прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба у своїй першій промові у парламенті на посаді пообіцяв допомогти мешканцям впоратися зі зростанням цін і подолати дефляцію, пише Financial Times.

Таким чином політик фактично розпочав свою кампанію напередодні дострокових загальних виборів у жовтні, зазначає видання.

Обіцянки Ісіби тісно збігаються з політичним планом його безпосереднього попередника Фуміо Кісіди, який пішов у відставку в серпні. Але на тлі історично низьких рейтингів схвалення та нестабільності фінансових ринків Ісіба, якого керівна партія обрала своїм лідером, буде змушений виконувати їх під час так званого “нульового медового місяця”.

Ісіба також закликав відновити довіру до політики, заявивши, що уряд зобов’язаний заслужити “розуміння та співчуття” з боку громадськості.

Свою першу промову Ісіба виголосив після прийняття присяги на посаді прем’єр-міністра у вівторок.

Наступного тижня в Японії розпочнеться передвиборча кампанія зі парламентських виборів, які відбудуться 27 жовтня. Аналітики прогнозують, що керівна Ліберально-демократична партія зіткнеться з низкою проблем, пов'язаних із занепокоєнням громадськості станом економіки та активізацією опозиції.