Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
ГоловнаСвіт

Через повінь у Боснії та Герцеговині загинуло щонайменше 5 людей

Хорватія, Чорногорія та Сербія зробили попередження про негоду.

Через повінь у Боснії та Герцеговині загинуло щонайменше 5 людей
Фото: Укрінформ

Рясні дощі, раптові повені та зсуви спричинили хаос у центральній та південній Боснії та Герцоговині, рятувальники повідомляють про щонайменше п’ятеро загиблих, пише Reuters.

Одна зі жертв мешкала у муніципалітеті Ябланіца, який опинився повністю заблокований ‒ повені зруйнували дороги та залізничні лінії. Район розташований приблизно в 70 км на південний захід від столиці Сараєво.

“За неофіційною інформацією, під час повені загинуло п'ятеро людей”, ‒ сказала Майда Ковач, речник офісу цивільного захисту Боснійсько-Хорватської федерації.

Міністр оборони Боснії Зукан Хелез заявив, що місцева влада в районі Ябланиці звернулася за допомогою до військово-повітряних сил для евакуації дитини.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У сусідній Хорватії влада також оголосила попередження про негоду на узбережжі Адріатичного моря та в центральних регіонах країни. Аналогічні попередження зробили Чорногорія та Сербія.

  • Потужні повені вирували нещодавно в інших європейських країнах, зокрема в сусідок України: Польщі, Румунії, Угорщині. Унаслідок негоди декілька днів було порушено залізничне сполучення. Повені забрали життя понад 20 людей. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies