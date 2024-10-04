Через повінь у Боснії та Герцеговині загинуло щонайменше 5 людей

Хорватія, Чорногорія та Сербія зробили попередження про негоду.

Рясні дощі, раптові повені та зсуви спричинили хаос у центральній та південній Боснії та Герцоговині, рятувальники повідомляють про щонайменше п’ятеро загиблих, пише Reuters.

Одна зі жертв мешкала у муніципалітеті Ябланіца, який опинився повністю заблокований ‒ повені зруйнували дороги та залізничні лінії. Район розташований приблизно в 70 км на південний захід від столиці Сараєво.

“За неофіційною інформацією, під час повені загинуло п'ятеро людей”, ‒ сказала Майда Ковач, речник офісу цивільного захисту Боснійсько-Хорватської федерації.

Міністр оборони Боснії Зукан Хелез заявив, що місцева влада в районі Ябланиці звернулася за допомогою до військово-повітряних сил для евакуації дитини.

У сусідній Хорватії влада також оголосила попередження про негоду на узбережжі Адріатичного моря та в центральних регіонах країни. Аналогічні попередження зробили Чорногорія та Сербія.