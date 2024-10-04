Італія планує підвищити податки для найприбутковіших компаній

Італія планує підвищити податки для компаній, які найбільше виграли від економічної нестабільності останніх років, щоб допомогти скоротити дефіцит бюджету країни.

Про це заявив міністр фінансів країни Джанкарло Джорджетті, пише Bloomberg.

За словами міністра, він розглядає податки, які будуть застосовуватися до компаній у низці галузей, не пропонуючи жодних подробиць.

План, окреслений Джорджетті, може викликати розбіжності між партіями в коаліційному уряді прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, зокрема для пробізнесової партії “Forza Italia”.

“Ми будемо затверджувати бюджет, який потребуватиме жертв від усіх”, ‒ сказав міністр.

Окрім того, прем’єрка Мелоні також пообіцяла знизити податки на заробітну плату в наступному році та зберегти субсидії для сімей з низькими доходами.

Італія має намір знизити дефіцит бюджету до рівня нижче 3% від обсягу виробництва у 2026 році із запланованого дефіциту у 3,8% цього року. Це необхідно для того, щоб країна відповідала нещодавно відновленим фіскальним правилам Європейського союзу.

Раніше ЄС виніс країні догану та запровадив особливий режим моніторингу.

Міністр також підкреслив прагнення Італії підтримувати стабільні державні фінанси та підтвердив, що уряд прогнозує зростання економіки на 1% цього року.