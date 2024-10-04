Ізраїль вдарив по Західному Берегу. Сторони заявляють про 18 жертв і ліквідацію місцевого лідера ХАМАСу

Внаслідок авіаудару Ізраїлю в таборі біженців на Західному березі річки Йордан щонайменше 18 людей загинули. ЦАХАЛ стверджує, що удар убив місцевого лідера ХАМАСу.

Про це пише The Gurdian з посиланням на міністерство охорони здоров'я Палестини.

Джерело в палестинських службах безпеки повідомило агентству AFP, що цей напад став найбільшим за кількістю жертв на Західному березі з 2000 року.

Ізраїльський удар нібито “вразив кафетерій у чотириповерховій будівлі”, додавши, що в лікарні було “багато постраждалих”. Al Jazeera повідомляє, що серед загиблих є мати та двоє її дітей.

Ізраїльська армія підтвердила удар по району Тулькарм на півночі Західного берега, описавши його як спільну операцію, проведену службою внутрішньої безпеки “Шин Бет” і військово-повітряними силами.

Пізніше ізраїльські військові заявили, що унаслідок удару було вбито лідера ХАМАСу Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі. Вони заявили, що серед загиблих були інші “оперативники”, які також були активними в теругрупованні.

Ізраїль звинуватив Уфі в участі в численних нападах на Західному березі річки Йордан і заявив, що він планував ще один напад.