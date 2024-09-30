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У Непалі після повеней і зсувів загинули майже 200 людей

На півночі Бангладеш близько 60 тисяч людей постраждали від повені в низинних районах.

У Непалі після повеней і зсувів загинули майже 200 людей
Фото: EPA/UPG

Кількість людей, які загинули внаслідок повеней і зсувів, спричинених сильними дощами у Непалі, сягнула 193 людей, пише Associated Press.

Сьогодні у регіоні активізувалися відновлювальні та рятувальні роботи.

Багато загиблих було в столиці Катманду, де випали сильні дощі, затопило велику території південної частини міста. 

Поліція повідомила, що 31 особа все ще вважається зниклою безвісти, а 96 людей отримали поранення.

Зсув забрав життя трьох десятків людей на заблокованому шосе приблизно за 16 кілометрів від Катманду. Під землею опинилися щонайменше три автобуси та інші транспортні засоби, у яких спали люди, оскільки шосе було перекрито.

“Катманду залишався відрізаним усі вихідні, оскільки три автомагістралі з міста заблокували зсуви. Робітникам вдалося тимчасово відкрити ключове шосе Прітхві, прибравши каміння, бруд і дерева, які були змиті з гір”, ‒ зазначає AP.

Для людей, які втратили домівки, мають побудувати тимчасові притулки, а родинам загиблих і людям, які постраждали від повені та зсувів, дадуть грошову допомогу.

Уряд оголосив про закриття шкіл і коледжів у Непалі на наступні три дні.

Сезон дощів у країні починається в червні і зазвичай закінчується до середини вересня.

Фото: EPA/UPG

Тим часом на півночі Бангладеш близько 60 тисяч людей постраждали від повені в низинних районах через дощі та підйом води в Індії, на територіях, розташованих вище за течією.

Бангладеш ‒ країна з низинною дельтою, яку перетинають близько 230 річок, 50 з них ‒ транскордонні.

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