Дві людини загинули унаслідок лісової пожежі у центрі Греції

Дві людини загинули унаслідок лісової пожежі, яка через сильний вітер неконтрольовано вирувала поблизу скелястої гірської місцевості в центральному грецькому регіоні Корінф.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

З вогнем боролися сотні пожежників за допомогою дев'яти літаків.

Полум’я спалахнуло поблизу приморського міста Ксілокастро на півострові Пелопоннес, приблизно за 120 км на захід від Афін.

Через вогонь евакуювали мешканців кількох сіл.

Прессекретар грецької поліції Костянтина Дімогліду заявила, що знайдені тіла сильно обгоріли, для їхньої ідентифікації необхідні лабораторні тести.

Міністерство захисту громадян Греції повідомило, що пожежна команда почала розслідування.

Цього року в Греції зафіксували найспекотніше літо після найтеплішої зими за всю історію, коли на великих територіях взагалі не було або випало дуже мало опадів.