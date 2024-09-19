Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСвіт

У Португалії щонайменше 7 осіб загинули унаслідок лісових пожеж

Від суботи заарештували 12 осіб, підозрюваних у підпалах.

У Португалії щонайменше 7 осіб загинули унаслідок лісових пожеж
Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб
Фото: EPA/UPG

Щонайменше семеро людей загинули через пожежі в районах Авейру та Візеу, що у Португалії.  Знищено десятки  будинків та десятки тисяч гектарів лісів і чагарників. Влада мобілізувала понад 5000 пожежників.

Про це пише Reuters.

До країни прибуло підкріплення з Іспанії та Марокко. У районі Візеу розгорнули групу іспанських військових у складі 270 осіб із бульдозерами, а з Марокко прибули два важких водометних літаки. Ще два перебувають у дорозі. 

Після того, як португальський уряд у понеділок звернувся по допомогу в рамках механізму цивільного захисту ЄС,  Іспанія, Італія та Франція вже направили по два літаки для пожежогасіння.

Виснажені рятувальники після гасіння пожеж у Португалії
Фото: EPA/UPG
Виснажені рятувальники після гасіння пожеж у Португалії

Від суботи масштабні пожежі випалили площу понад 90 тис. гектарів, унаслідок чого загальна площа пожеж цьогоріч становила щонайменше 124 000 гектарів, що стало найбільшим показником від 2017 року, коли в Португалії сталися дві руйнівні лісові пожежі, які забрали життя понад 100 осіб.

Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб
Фото: EPA/UPG
Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб
Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб
Фото: EPA/UPG
Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб

Очікували, що ліквідовувати пожежі допоможе прохолода, але загалом у країні метеорологічна ситуація залишалася несприятливою.

У португальській поліції заявили,що кілька десятків пожеж по всій Португалії були влаштовані паліями з комерційних інтересів, злості або злочинної недбалості, заявила поліція.

Від суботи заарештували 12 осіб, підозрюваних у підпалах у районах Авейру, Лейрії, Каштелу-Бранку, Порту і Браги. У Португалії проблема лісових пожеж найгостріше стоїть із червня до вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies