Щонайменше семеро людей загинули через пожежі в районах Авейру та Візеу, що у Португалії. Знищено десятки будинків та десятки тисяч гектарів лісів і чагарників. Влада мобілізувала понад 5000 пожежників.
Про це пише Reuters.
До країни прибуло підкріплення з Іспанії та Марокко. У районі Візеу розгорнули групу іспанських військових у складі 270 осіб із бульдозерами, а з Марокко прибули два важких водометних літаки. Ще два перебувають у дорозі.
Після того, як португальський уряд у понеділок звернувся по допомогу в рамках механізму цивільного захисту ЄС, Іспанія, Італія та Франція вже направили по два літаки для пожежогасіння.
Від суботи масштабні пожежі випалили площу понад 90 тис. гектарів, унаслідок чого загальна площа пожеж цьогоріч становила щонайменше 124 000 гектарів, що стало найбільшим показником від 2017 року, коли в Португалії сталися дві руйнівні лісові пожежі, які забрали життя понад 100 осіб.
Очікували, що ліквідовувати пожежі допоможе прохолода, але загалом у країні метеорологічна ситуація залишалася несприятливою.
У португальській поліції заявили,що кілька десятків пожеж по всій Португалії були влаштовані паліями з комерційних інтересів, злості або злочинної недбалості, заявила поліція.
Від суботи заарештували 12 осіб, підозрюваних у підпалах у районах Авейру, Лейрії, Каштелу-Бранку, Порту і Браги. У Португалії проблема лісових пожеж найгостріше стоїть із червня до вересня.