Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб

Щонайменше семеро людей загинули через пожежі в районах Авейру та Візеу, що у Португалії. Знищено десятки будинків та десятки тисяч гектарів лісів і чагарників. Влада мобілізувала понад 5000 пожежників.

Про це пише Reuters.

До країни прибуло підкріплення з Іспанії та Марокко. У районі Візеу розгорнули групу іспанських військових у складі 270 осіб із бульдозерами, а з Марокко прибули два важких водометних літаки. Ще два перебувають у дорозі.

Після того, як португальський уряд у понеділок звернувся по допомогу в рамках механізму цивільного захисту ЄС, Іспанія, Італія та Франція вже направили по два літаки для пожежогасіння.

Фото: EPA/UPG Виснажені рятувальники після гасіння пожеж у Португалії

Від суботи масштабні пожежі випалили площу понад 90 тис. гектарів, унаслідок чого загальна площа пожеж цьогоріч становила щонайменше 124 000 гектарів, що стало найбільшим показником від 2017 року, коли в Португалії сталися дві руйнівні лісові пожежі, які забрали життя понад 100 осіб.

Фото: EPA/UPG Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб

Фото: EPA/UPG Пожежі у Португалії, які забрали життя 7 осіб

Очікували, що ліквідовувати пожежі допоможе прохолода, але загалом у країні метеорологічна ситуація залишалася несприятливою.

У португальській поліції заявили,що кілька десятків пожеж по всій Португалії були влаштовані паліями з комерційних інтересів, злості або злочинної недбалості, заявила поліція.

Від суботи заарештували 12 осіб, підозрюваних у підпалах у районах Авейру, Лейрії, Каштелу-Бранку, Порту і Браги. У Португалії проблема лісових пожеж найгостріше стоїть із червня до вересня.