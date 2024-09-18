Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”

LB.ua розповідає, що відбулося і якими можуть бути наслідки.

Ізраїль здійснив безпрецедентну за масштабами та геніальністю задуму і реалізації операцію , цілями якої стали приблизно тисячі членів шиїтської ісламістської організації “Хезболла” — від рядових бійців до лідерів. Результат — 12 вбитих, приблизно три тисячі поранених, дезорганізація “Хезболли”, система оповіщення якої, фактично, знищена.

Чорний вівторок “Хезболли”

Фото: EPA/UPG Парамедики транспортують поранену особу до медичного центру Американського університету Бейрута після інциденту з вибухами пейджерів членів Хезболли в Бейруті 17 вересня 2024 року.

У вівторок, 17 вересня офіційні представники “Хезболли” у Лівані заявили, що велика кількість пейджерів (за інформацією Reuters — близько п'яти тисяч штук), якими користувалися її члени, вибухнули приблизно о 15:30 за місцевим часом (12:30 за Гринвічем). За непідтвердженою інформацією, сталося це не одномоментно, пристрої вибухали упродовж щонайменше тридцяти хвилин.

Вибухали пристрої не лише у Лівані, де базується “Хезболла”, а й у деяких частинах Сирії.

BREAKING via Reuters



Hundreds of members of Hezbollah were seriously wounded on Tuesday when the pagers they use to communicate exploded.



Here is one video of one of the pager explosions. pic.twitter.com/UDepHvkkEe — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 17, 2024

IRGC media channels have published another video of one of the Hezbollah pager explosions.



If you look on the left hand side of the screen, it looks like the Hezbollah member looks down to check his beeper before it explodes. pic.twitter.com/FjVyUo5Y57 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 17, 2024

Представник “Хезболли” сказав, що перед вибухом користувачі відчули нагрівання пейджерів, припустивши, що ізраїльтяни змогли встановити на пристрої спеціальне програмне забезпечення.

Вибухові передували або повідомлення нібито від керівництва “Хезболли”, або звуковий сигнал сповіщення, що спонукало багатьох користувачів взяти у руки пейджери.

Наслідком цього стали численні поранення рук та голови. У людей, в яких пейджери знаходилися на поясі чи в кишені, поранення припали на тулуб та пахову зону. 12 осіб внаслідок вибухів пристроїв загинули, серед них двоє дітей — син відомого політика Хезболли та 8-річна дівчинка. Ще приблизно три тисячі осіб зазнали поранень, понад двісті з них перебувають у реанімації. Згідно з повідомленнями іранських державних ЗМІ, серед поранених – посол Ірану в Лівані Моджтаба Аміні.

Що таке пейджери і чому “Хезболла” ними користується?

Пейджер — пристрій бездротового зв’язку, який приймає та відображає буквено-цифрові. Кожному пейджеру в системі присвоюють індивідуальний код, який є ідентифікатором абонента. Для того, щоб відправити повідомлення на пейджер, треба набрати телефон оператора, повідомити номер і продиктувати повідомлення.

Технологія винайдена у 1950-х, широкого поширення набула у 1980-х, згодом, через появу та здешевлення мобільного зв'язку, пейджери практично зникли з ужитку. Зараз їх застосовують, як правило, працівники лікарень, рятувальники та ремонтники для термінових сповіщень.

Члени “Хезболли” роками використовували пейджери, вважаючи такий тип зв'язку більш захищеним та надійним у порівнянні з мобільним та супутниковим. У лютому цього року лідер “Хезболли” Хасан Насралла закликав членів руху позбутися мобільних телефонів, завдяки яким ізраїльські спецслужби можуть шпигувати за ними. У підсумку організація перебудувала свою систему звязку і сповіщень саме на базі пейджерів.

Як ізраїльтянам вдалося таке зробити?

Первинна гіпотеза офіціалів “Хезболли” про те, що ізраїльські спецслужби змогли дистанційно інфікувати пристрої шкідливим програмним забезпеченням, скоріш за все, є хибною.

“Так, девайси інколи вибухають, хоча й дуже рідко. Зазвичай це спричиняється перегрівом, неправильною роботою акумулятора, браком охолодження (наприклад, у занадто щільному чохлі), тощо. Але навіть у подібних нечисленних випадках мова йшла про невеликий хлопок, який максимум обпікав руки. Але щоб отак миттєво, і одночасно, і щоб руки відривало — такого ще не було у світовій історії, — написав на Facebook експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. — Все ж таки, навіть найпросунутіші кіберфахівці не є чаклунами, і діють виключно в межах законів фізики, хімії, термодинаміки, інжинірингу. Єдине розумне пояснення може полягати у тому, що в апарати цілей була якимось чином заздалегідь закладена вибухівка. Та, відповідно, було трохи “підправлено” прошивку девайсів. Останнє, до речі, можна було зробити і віддалено. Тому що Ізраїль взагалі наразі є світовим лідером у сфері невиявляємих методів віддаленого зламу мобільних пристроїв”.

Пейджер використовує літієві батареї такого розміру, як звичайна батарея типу АА. Як розповів The Washington Post Річард Майєр, головний експерт Meier Fire Investigation, який керував багатьма розслідуваннями пожеж літієвих батарей, такі батареї можуть вибухати за певних умов, тому теоретично можливо зламати пейджер і викликати нагрівання його батареї до такої міри, що вона вибухне. Однак сила вибуху та наслідки не будуть такими, як у випадку з членами “Хезболли”.

Знищений вибухом пейджер

“Я бачив достатньо пожеж літієвої батареї, щоб знати, що те, що ми бачимо в опублікованих відео, не відповідає пожежі батареї, — сказав Джейк Вільямс, дослідник безпеки та віце-президент із досліджень і розробок Hunter Strategy, консалтингової компанії з безпеки. — Електрохімія в дешевих батареях просто не підтримує їх детонацію за дуже короткий період часу, як це спостерігалося”.

Девід Кеннеді, колишній аналітик розвідки Агентства національної безпеки США, сказав CNN, що вибухи, які видно на відео, є “занадто великими, щоб це було наслідком дистанційного і прямого зламу, який перевантажить пейджер і спричинить вибух літієвої батареї”.

“Це одна з найбільш масштабних і скоординованих атак, які я бачив особисто. Складність, необхідна для здійснення цього, неймовірна, — сказав він. — Це потребувало б багатьох різних компонентів розвідки та виконання. Людський інтелект (HUMINT) був би основним методом, який використовується для цього, разом із перехопленням ланцюжка поставок, щоб внести зміни в пейджери”.

Ймовірно, вибуховий матеріал був розміщений у самих батареях або поруч з ними. А його детонацію якраз і могли спричинити завдяки нагріванню батареї, про яке згадували постраждалі.

“Хезболла” замовляла пейджери централізовано, тож інсталяція вибухівки у пристрої відбулася або безпосередньо на виробництві або під час транспортування до замовниками.

Як пише The Wall Street Journal, пейджери, що вибухнули, були з нової партії, яку “Хезболла” нещодавно придбала, у рамках майже річного процесу заміни старих пристроїв.

За словами людей, знайомих із розслідуванням “Хезболли”, сценарій вказує на те, що Ізраїль знайшов шлях до ланцюжка постачання, щоб модифікувати пристрої.

Натомість за припущенням джерела Reuters у керівництві Лівану, у пейджери вмонтували плату з вибуховим матеріалом саме “на рівні виробництва”. Вибухівку нібито активувало закодоване повідомлення.

“Моссад вставив всередину пристрою плату, яка містить вибуховий матеріал, яку активує отриманий код. Це дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть будь-яким пристроєм або сканером”, — сказало джерело.

З виробництвом теж цікава історія. Пристрої, які використовувала “Хезболла”, містять брендування тайванської компанії Gold Apollo, найбільшого у світі виробника подібних гаджетів. На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах після нападу, зображені обпалені та розбиті пейджери із логотипом компанії та номером моделі “AR-924”.

Пейджер AR-924

У тайванській компанії заявили, що саме цю модель Gold Apollo ніколи не виготовляла, її виробником є угорська фірма BAC Consulting KFT, яка має дозвіл на використання торгової марки Gold Apollo у деяких регіонах. Спочатку BAC лише імпортував пейджери з Тайваню, пізніше компанія повідомила Gold Apollo, що хоче виробляти власні пейджери і попросила право використовувати бренд тайванської компанії. За словами керівника Gold Apollo, методи оплати BAC іноді були “дивними” та здійснювалися через Близький Схід.

Веб-сайт BAC Consulting KFT описував компанію як “агента змін із мережею консультантів”, які знаходять рішення щодо міжнародних відносин, навколишнього середовища, розвитку та інновацій, повідомила The New York Times. Зараз сайт недоступний. Спроби видання зв’язатися з BAC не увінчалися успіхом.

Розслідування, проведене угорським порталом 24.hu, не виявило доказів наявності у компанії виробництва пейджерів.

Будівля в Будапешті, в якій зареєстрована компанія BAC

Тож компанія, скоріш за все була просто структурою прикриття. Яку створили або самі ізраїльтяни для здійснення складної, багатоступеневої операції з пейджерами, або сама “Хезболла” — для купівлі через посередників необхідних рухові пристроїв чи товарів.

Хто реалізував таку складну операцію?

“Хезболла” і уряд Лівану звинуватили в нападі Ізраїль. Ізраїльські офіційні особи традиційно відмовилися від коментарів.

Однак мало хто сумнівається, що операцію здійснили ізраїльські спеціальні служби. В яких є і мотив, і великий досвід використання засобів зв'язку не лише для відстеження ворогів і стеження за ними, а й їх вбивств, констатує The Financial Times.

Видання нагадує, що “Моссад” ще в 1972 році, в рамках помсти Організації визволення Палестини за вбивство 11 ізраїльських спортсменів на Мюнхенській Олімпіаді, убив, використавши телефон, Махмуда Хамшарі, представника ООП у Парижі. Оперативники “Моссаду” замінили мармурову основу його домашнього телефону, вмонтуваши у неї вибухівку. І коли палестинець відповів на телефонний дзвінок, дистанційно активували вибухівку. Хамшарі втратив ногу і пізніше помер.

У 1996 році агентство внутрішньої безпеки Ізраїлю “Шабак” вдалося обманом змусити Ях’ю Айяша, досвідченого бойовика ХАМАС, відповідального за виготовлення бомб та вбивство десятків ізраїльтян, прийняти дзвінок від свого батька на мобільний телефон Motorola Alpha, привезений до Гази агентом контррозвідки. У апарат вмонтували заховано близько 50 грамів вибухівки — достатньо, щоб вбити того, хто тримає телефон біля вуха.

Навіщо Ізраїлю ескалація з Ліваном та “Хезболлою”?

Власне, ескалація триває давно. “Хезболла” обстрілює північний Ізраїль з осені минулого року. В останні тижні обстріли посилилися, зросла кількість біженців з тих районів, а уряду Нетаньяху опинився під шквалом критики через нездатність вирішити кризу.

При цьому, зусилля США, зокрема адміністрації президента Байдена, які намагалися знайти дипломатичне вирішення кризи між Ізраїлем і “Хезболлою”, виявилися марними.

У минулу неділю прем'єр Нетаньяху зробив різку заяву щодо “Хезболли”, пообіцявши, що “поточна ситуація не далі триватиме”. Згодом, після зустрічі зі спеціальним посланником президента США Амосом Хохштайном, Нетаньяху сказав, що потрібна “фундаментальна зміна ситуації з безпекою на півночі”, щоб громадяни Ізраїлю, які змушені були рятуватися від обстрілів, змогли безпечно повернутися додому.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, у свою чергу заявив, що “єдиним способом, який залишився, щоб забезпечити повернення північних громад Ізраїлю до своїх домівок, будуть військові дії”.

Тож Ізраїль свідомо пішов на певне заготрення. Однак при цьому дуже переконливо продемонстрував своєму ворогу наскільки той вразливий.

Фото: Хасан Насралла EPA/UPG

“Здається, мета полягала в тому, щоб передати повідомлення, яке загострить дилему Насралли: скільки він готовий заплатити за те, щоб продовжувати атакувати Ізраїль і підтримувати Сінвар (лідера ХАМАСу)?” — написав в X Амос Ядлін, колишній керівник ізраїльської військової розвідки, додавши, що повідомлення було дуже переконливим: “Організація, яка пишається секретністю та високим рівнем безпеки, виявилася вразливою та викритою”.

У середу Ізраїль повторив своє повідомлення: 18 вересня здетонували рації та радіоприймачі, які використовували члени "Хезболли", скутери та авто.