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Єврокомісія надасть постраждалим від повеней країнам доступ до 10 млрд євро

Ці кошти можуть використовуватись одразу після надходження коштів та без співфінансування.

Єврокомісія надасть постраждалим від повеней країнам доступ до 10 млрд євро
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія надасть доступ до 10 млрд євро з Фонду згуртованості для країн Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа підтримує країни, які постраждали від повеней. Вона пообіцяла якнайшвидше допомогти з фінансуванням для ліквідації наслідків повеней.

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Фон дер Ляєн зазначила, що ці кошти можуть використовуватись одразу після надходження коштів та без співфінансування, оскільки це на 100% європейське фінансування.

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