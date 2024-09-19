Єврокомісія надасть постраждалим від повеней країнам доступ до 10 млрд євро

Ці кошти можуть використовуватись одразу після надходження коштів та без співфінансування.

Європейська комісія надасть доступ до 10 млрд євро з Фонду згуртованості для країн Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа підтримує країни, які постраждали від повеней. Вона пообіцяла якнайшвидше допомогти з фінансуванням для ліквідації наслідків повеней.

Фон дер Ляєн зазначила, що ці кошти можуть використовуватись одразу після надходження коштів та без співфінансування, оскільки це на 100% європейське фінансування.