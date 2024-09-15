​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"

Очікується, що рівень води буде найвищим у другій половині тижня

Міський голова Будапешта Гергей Корачонь попередив, що до міста наближається "найбільша повінь десятиліття", пише видання Telex.

Корачонь оприлюднив 15 вересня відео, у якому розповів, що від завтра готовність столиці до захисту від повеней підвищать до третього рівня. Очікується, що рівень води буде найвищим у другій половині тижня, а через сильний дощ вода, як очікується, почне повільно спадати.

З 20.00 16 вересня закриють декілька ділянок нижньої набережної у Буді і Пешті. Острів Маргіт особливо схильний до ризику затоплення, тут слід очікувати закриття територій.

Проблема з повінню торкнулася не лише Будапешта, а й інших міст Угорщини. Країною прокотилися урагани, унаслідок чого були пошкоджені лінії електропередач і заблоковані деякі автошляхи через падіння дерев і гілок.