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​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"

Очікується, що рівень води буде найвищим у другій половині тижня

​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Метро у Будапешті
Фото: Budapesti Közlekedési Központ

Міський голова Будапешта Гергей Корачонь попередив, що до міста наближається "найбільша повінь десятиліття", пише видання Telex.

Корачонь оприлюднив 15 вересня відео, у якому розповів, що від завтра готовність столиці до захисту від повеней підвищать до третього рівня. Очікується, що рівень води буде найвищим у другій половині тижня, а через сильний дощ вода, як очікується, почне повільно спадати.

З 20.00 16 вересня закриють декілька ділянок нижньої набережної у Буді і Пешті. Острів Маргіт особливо схильний до ризику затоплення, тут слід очікувати закриття територій.

Проблема з повінню торкнулася не лише Будапешта, а й інших міст Угорщини. Країною прокотилися урагани, унаслідок чого були пошкоджені лінії електропередач і заблоковані деякі автошляхи через падіння дерев і гілок.

  • Повені фіксують також у Чехії, Австрії, Румунії. Так, у нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств.
  • Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.
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