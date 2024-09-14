Іран запустив на орбіту новий дослідницький супутник Chamran-1

США попереджають ‒ технологію, яка використовується для запуску супутників, також можна використовувати для балістичних ракет, здатних доставляти ядерні боєголовки.

Іран успішно запустив на орбіту новий дослідницький супутник, пише DW з посиланням на державні ЗМІ країни.

США та їхні союзники попереджають ‒ технологію, яка використовується для запуску супутників, також можна використовувати для балістичних ракет, зокрема ракет, здатних доставляти ядерні боєголовки.

“Дослідницький супутник Chamran-1 був успішно запущений і виведений на орбіту носієм Ghaem-100”, ‒ повідомило державне телебачення. Зазначимо, цю ракету, створену Корпусом вартових Ісламської революції, використали для запуску супутника цьогоріч у січні.

Кадри, опубліковані іранськими ЗМІ, свідчать про те, що запуск відбувся зі стартового майданчика Guard поблизу міста Шахруд, приблизно за 350 кілометрів на схід від столиці Тегерана.

Як повідомляють державні ЗМІ, твердопаливна ракета вивела супутник вагою 60 кілограмів на орбіту висотою 550 кілометрів.

Ядерне озброєння Ірану

Раніше Сполучені Штати заявили, що запуск супутників Іраном суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

У світовій оцінці загроз цього року розвідувальна спільнота США заявила, що розробка Іраном ракет-носіїв для супутників розширить можливості країни розгортати міжконтинентальну балістичну ракету.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі неодноразово попереджав, що Іран зараз має достатньо збагаченого урану для “кількох” ядерних видів зброї, а Тегеран після зриву ядерної угоди з світовими лідерами відновив виробництво урану на рівнях, близьких до збройового.

Іран завжди заперечував, що хоче створити ядерну зброю, заявляючи, що його космічна програма, як і ядерна діяльність, має суто цивільні цілі.