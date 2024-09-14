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Останній великий американський банк згортає роботу в Росії

З 15 листопада російська "дочка" “Сітібанку” закриє останнє діюче відділення.

Останній великий американський банк згортає роботу в Росії
Ілюстративне фото
Фото: zhivotov.com

Американський Сitibank — один із найбільших західних банків на російському ринку, який входив до топ-20 у РФ за розміром активів, — згортає роботу, повідомляє The Moscow Times. 

З 15 листопада російська "дочка" банку закриє останнє діюче відділення, що працювало з роздрібними клієнтами.

З 20 вересня перестануть працювати всі дебетові картки «Сітібанку», з 25 вересня — зупиняться операції по Системі швидких платежів ЦП, а також перекази, отримання готівки на терміналі та покупки за QR-кодом.

Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес у Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення до України вирішила де-факто його закрити. Обсяг виданих банком кредитів з початку 2022 року скоротився на 98%, до 2,4 млрд. рублів. Зі 154 млрд рублів вкладів фізосіб залишився 1 млрд, а кошти на бізнес-рахунках зменшилися більш ніж у 90 разів - з 346 до 3,8 млрд рублів, йдеться в його звітності.

Після “Сітібанку” російський бізнес згортають європейські банки, найбільших з яких — Райффайзенбанк — з кінця серпня припинив перекази за кордон для більшості клієнтів. Сукупні активи іноземних кредитних організацій у РФ на початок 2024 року становили лише $66 млрд. Це вдвічі нижче, ніж у довоєнному 2021 році ($119 млрд), і майже вчетверо менше за рекорд, встановлений у 2012 році ($239 млрд).

Видання зазначає, що фінансові мости, які три десятиліття зводила Росія із Заходом, виявилися спалені практично вщент. Бізнес західних банків у Росії зараз порівняний із пізнім СРСР: наприкінці 1980-х їх активи оцінювалися в $40 млрд, а в останні роки брежнєвського «застою» — в $10 млрд.

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