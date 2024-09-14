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Спецпризначенці ГУР показали відео нещодавнього рейду біля узбережжя Криму

Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки, зокрема був знищений винищувач Су-30.

Спецпризначенці ГУР показали відео нещодавнього рейду біля узбережжя Криму
Фото: скріншот відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України показали відео нещодавнього рейду біля узбережжя Криму.

Відео опублікував підрозділ Nobody у “Інстаграмі”. 

Зазначається, що 11 вересня підрозділи Nobody, Химера, Аратта, Raven Group та 2-й загін спеціальних дій ім. Владислава Пелешенка ГУР МО України за підтримки «Group 13» та 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» ДПСУ, здійснили рейд біля узбережжя Криму. 

Внаслідок нанесеного вогневого ураження, російські окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки, зокрема з ПЗРК був знищений російський ворожий винищувач Су-30СМ.

 

Нагадаємо, нещодавно ГУР та ССО здійснили підрив залізниці зі сходженням з рейок потяга у Бєлгородській області. Внаслідок операції з рейок зійшов вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії країни-агресора.

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