ЗМІ: ГУР здійснило кібератаку на російські банки, які забезпечують діяльність військ Кремля

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банки Росії.
Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
“Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ”, ‒ зазначило джерело.
Унаслідок операції порушено роботу найбільших банківських установ РФ, які забезпечують діяльність окупаційних військ.
Під кіберудар, зокрема, потрапили “Банк Росія”, “Тінькофф банк”, “Газ банк” та платіжна система “СБП”.
“Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги”, ‒ йдеться у повідомленні.
- Раніше українські кіберактивісти атакували пов’язаний із ФСБ центр з видачі цифрових електронних підписів. Жертвою хакерів стали сервери УЦ "Основание".