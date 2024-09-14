Російська армія двічі скинула вибухівку на маршрутки в Херсоні

У Херсоні до лікарів звернувся 47-річний поранений водій автобусного маршрута N5, який потрапив під російський обстріл.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.
"Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси", — повідомив він.
За словами Романа Мрочка, через підвищену активність російських дронів скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38.
- Через російський обстріл Дніпровського району Херсона, до однієї з лікарень у тяжкому стані доправили 55-річного чоловіка.