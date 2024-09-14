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Російська армія двічі скинула вибухівку на маршрутки в Херсоні

До лікарів звернувся водій одного із маршрутних автобусів.

Російська армія двічі скинула вибухівку на маршрутки в Херсоні
Фото: Роман Мрочко

У Херсоні до лікарів звернувся 47-річний поранений водій автобусного маршрута N5, який потрапив під російський обстріл.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси", — повідомив він.

За словами Романа Мрочка, через підвищену активність російських дронів скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38. 

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