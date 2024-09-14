Житель Херсона зазнав поранень через російський обстріл

Лікарі борються за життя пораненого.

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона, до однієї з лікарень у тяжкому стані доправили 55-річного чоловіка.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Він потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі міста. В цей момент перебував у автівці. У потерпілого вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення", — повідомив Мрочко.

Лікарі борються за життя пораненого.