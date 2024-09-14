Головне за ніч та ранок суботи, 14 вересня: атака дронів на Київ, 138 боєзіткнень, бої на Курахівському напрямку

Нічна повітряна атака, 138 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 14 вересня Сили протиповітряної оборони збили 72 із 76 ударних дронів типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

Ще два безпілотники були локаційно втрачені на території України, два повернулися у Росію.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також по пункту управління, РЛС С-300 та двох засобах ППО окупантів.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Селідове, Михайлвка, Новогродівка та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 росіян. Загальна кількість втрат особового складу РФ становить близько 632 630.

Про інші втрати ворога – в новині.

Столиця знову зазнала атаки ударних безпілотників: кілька дронів проривалися до Києва зі східного напрямку.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, в Оболонському районі уламки збитого силами ППО "шахеда" впали на території комунального підприємства. Екстрені служби вирушили на місце, проте до пожежі інцидент не призвів.

Про падіння уламків на межі міста та області також розповіли у Київській міській військовій адміністрації. На щастя, це сталося поза житловою забудовою, тож інформації про руйнування чи постраждалих попередньо не надходило.

Станом на 3:00 атака "шахедами" тривала, загроза для Києва та низки північних та південних регіонів зберігалася. Про роботу ППО також повідомляли в Одесі та Чорноморську.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувалися у Вашингтоні на глобальні теми.

Згідно з очікуваннями експертів, лідери мали обговорити стратегію щодо війни в Україні та, можливо, дійти згоди щодо надання нашій державі дозволу на використання зброї для далекобійних атак по Росії.

Проте, як і попереджали у Білому домі, жодних гучних новин після розмови двох політиків не пролунало. В офіційній заяві, оприлюдненій на сайті президентської адміністрації, Україні лише обіцяна "непохитна підтримка у захисті від російської агресії".

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!