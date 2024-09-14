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За добу російська армія здійснила шість обстрілів прикордоння Сумщини, — ОВА

Під обстрілами опинилися три громади.

За добу російська армія здійснила шість обстрілів прикордоння Сумщини, — ОВА
російський обстріл Білопілля на Сумщині 6 вересня 2024 року

Вночі та зранку російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Під обстрілами опинилися Краснопільська, Білопільська та Хотінська громади.

  • Хотінська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (7 вибухів).

13 вересня російські окупанти вдарили КАБом по Ямпільській громаді Сумщини. Внаслідок атаки двоє цивільних людей загинули, 9 поранених, серед них одна дитина.

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