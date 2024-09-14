За добу російська армія здійснила шість обстрілів прикордоння Сумщини, — ОВА

Вночі та зранку російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Під обстрілами опинилися Краснопільська, Білопільська та Хотінська громади.
- Хотінська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (3 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (7 вибухів).
13 вересня російські окупанти вдарили КАБом по Ямпільській громаді Сумщини. Внаслідок атаки двоє цивільних людей загинули, 9 поранених, серед них одна дитина.