Ще 1210 російських окупантів за добу ліквідували Сили оборони

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати близько 632 630 солдатів.

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За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 росіян. Загльна кількість втрат особового складу РФ становить близько 632 630.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу ‒ близько 632 630 (+1210) осіб,

танків ‒ 8674 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,

артилерійських систем – 18086 (+25) од,

РСЗВ – 1186 (+1) од,

засоби ППО ‒ 946 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 3084 (+13)

Дані уточнюються.