Ще 1210 російських окупантів за добу ліквідували Сили оборони

За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 росіян. Загльна кількість втрат особового складу РФ становить близько 632 630.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 632 630 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8674 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,
- артилерійських систем – 18086 (+25) од,
- РСЗВ – 1186 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 946 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3084 (+13)
Дані уточнюються.