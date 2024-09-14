Адвокатка родини Фаріон вимагатиме для вбивці довічного ув'язнення

Сторона захисту потерпілих не має сумнівів, що затриманий В'ячеслав Зінченко винен.

Юристка Наталія Романик, яка у справі вбивства екснародної депутатки Ірини Фаріон представляє інтереси потерпілих, заявила про намір вимагати для затриманого В'ячеслава Зінченка максимального ступеня покарання.

Як пише Укрінформ, наразі 18-річного юнака звинувачують у вчиненні умисного вбивства за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу. Проте адвокатка бачить підстави перекваліфікувати справу на частину другу, яка передбачає можливість застосування до злочинця довічного ув'язнення.

Сторона захисту потерпілих не має сумнівів, що саме Зінченко стріляв у політикиню поблизу її будинку у Львові. Пані Романик відзначила практично цілодобову роботу поліції над розслідуванням обставин резонансного злочину. Проведено чимало слідчих дій, докази адвокатка вважає цілком переконливими.