Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали в Дніпрі, повідомив президент Володимир Зеленський. Він отримав відповідну інформацію від міністра внутрішніх справ.

Над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Нацполіції, СБУ та інших служб. Затриманим виявився хлопець 18 років.

"Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", – повідомив президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що затриманий – мешканець Дніпра.

"Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові", – сказав він.

Слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.

Міністр повідомив, що перебування підозрюваного встановили завдяки камерам відеоспостереження.

Убивство Ірини Фаріон